Москва, , 09:31 — REGNUM Под наблюдением медиков из-за распространения коронавируса в России остаются 180 315 человек, сообщили 8 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что проведено более 910 тыс. тестов на коронавирус. За последние сутки медики взяли около 115 тыс. тестов. По состоянию на 7 апреля проведено 795 тыс. тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выявлено 749 случаев заражения коронавирусом, 494 человека выздоровели, 58 — скончались. За одни сутки обнаружено 1154 новых случаев заражения.

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