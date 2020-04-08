Самара, , 09:35 — REGNUM Десять сомнительных результатов на коронавирус (с учетом ранее проведенных тестов) зарегистрировано в Самарской области. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, на утро 8 апреля в регионе не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19. При этом 720 человек за сутки были сняты с медицинского наблюдения.

В настоящее время в регионе работают 568 дежурных групп в 434 детских садах. В волонтерском центре работают свыше 1600 волонтеров, которые готовы прийти на помощь гражданам, находящимся в группе риска.

Отмечается, что в минувшие сутки зафиксировано 37 нарушений режима самоизоляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области зафиксировано 17 случаев заболевания COVID-19. При этом девять граждан были выписаны из больниц по выздоровлению. Восемь пациентов проходят лечение.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители Южной Кореи и Японии обсудили ситуацию в регионе