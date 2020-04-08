Екатеринбург, , 09:36 — REGNUM Чиновники Екатеринбурга пока не могут окончательно определиться, какие юридические последствия несут объявленные в России нерабочая неделя и нерабочий месяц. Об этом заявил первый вице-мэр Александр Ковальчик депутатам городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы консультировались и с областными, и с нашими юристами. Однозначного толкования, что такое неработающая неделя и неработающий месяц пока нет», — сказал Ковальчик.

Вопрос возник из-за необходимости провести опрос горожан по названию нового административного района города. Власти не понимают, обязаны ли они проводить данную процедуру во время нерабочих дней. Пока в мэрии ориентируются на то, что до 15 мая 2020 года нужно успеть провести опрос.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Екатеринбурга потерял несколько миллиардов на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

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