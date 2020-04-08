Париж, , 09:25 — REGNUM Согласно опросу, проведенному институтом Elabe, 67% жителей Франции сохраняют «хорошее настроение», несмотря на самоизоляцию, передает BFM TV.

По данным исследования, 38% опрошенных заявили о «довольно хорошем настроении», 29% — «очень хорошем настроении». И наоборот, 17% опрошенных говорят, что у них «плохое настроение».

Известно также, что 34% респондентов склонны доверять и 9% полностью доверяют мерам, введенным президентом Эммануэлем Макроном и правительством, в преодолении кризиса, с которым сталкивается страна.

В общей сложности 58% респондентов заявили, что готовы находиться на самоизоляции после 30 апреля.

Опрос проводился онлайн 6 и 7 апреля 2020 года среди более тысячи человек в возрасте 18 лет и старше, по методу квоты.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экологического перехода Элизабет Борн посоветовала жителям Франции остаться летом в стране и не бронировать «рейсы за границу».

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