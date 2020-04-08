Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Священнослужитель Грузинской православной церкви, который заразился коронавирусом, был инфицирован не в церкви. Такое заявление 7 апреля в эфире телеканала «Маэстро» сделал отец Серафим, настоятель церкви, служитель которой заболел COVID-19.

В СМИ сообщили, что одного из стихарщиков православной церкви поместили в Первую университетскую клинику Тбилисского государственного медицинского университета после положительного теста на коронавирус. Отец Серафим заявил, что прежде коронавирусная инфекция была выявлена у дедушки священнослужителя.

«После того, как у дедушки стихарщика подтвердился коронавирус, он на службе не присутствовал, потому что лучше, чтобы такой человек некоторое время был освобожден от службы и не приходил в церковь», — рассказал представитель церкви.

Стоит отметить, что в Грузии идет дискуссия, надо ли прекратить воскресные службы в православных церквях, которые не стали закрывать на время карантина. Кроме того, карантин действует до 21 апреля, а 19 апреля православные в 2020 году будут отмечать Пасху, что традиционно сопровождается массовыми шествиями в ночное время.

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