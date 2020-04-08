Новочеркасск, Ростовская область, , 09:24 — REGNUM Новочеркасский электровозостроительный завод возобновил производство, приостановленное в связи с введённым в Ростовской области режимом всеобщей изоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

«Сотрудники НЭВЗа приступили к работе 7 апреля. Запуск производства будет осуществляться постепенно. На предприятии обеспечены и реализуются все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции», — уточнили на предприятии.

ИА REGNUM отмечает, что на новочеркасском заводе трудятся несколько тысяч человек. Всех сотрудников обеспечат медицинскими масками, перчатками и антисептическими средствами.