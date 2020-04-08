Москва, , 09:21 — REGNUM В Млоскве к выходным похолодает сразу на 10 градусов за один день. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт 8 апреля ТАСС.

По данным Вильфанда, 11 апреля возможен мокрый снег.

«Сейчас идет повышение температуры, но скоро — очередное понижение температуры. В субботу уже будет около нулевой отметки ночью, а днём — около пяти градусов», — сказал он.

Пика тепла погода достигнет в четверг 9 апреля — до 16 градусов в дневное время.

Как сообщало ИА REGNUM, потепление в начале недели, а к выходным похолодание ожидается в Москве в течение недели.

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