Нью-Дели, 8 апреля 2020, 09:23 — REGNUM Диагноз «коронавирус» был подтвержден у 5194 человек в Индии. Об этом 8 апреля сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия страны.
По данным министерства, в стране зафиксировано 149 смертельных случаев от коронавируса. Вылечился 401 пациент.
Наибольшее распространение коронавируса в Индии произошло в штате Махараштра. Там заболевшими COVID-19 оказались 1078 человек. За прошедшие сутки в этом штате было зафиксировано 60 новых случаев.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты примут ответные меры в отношении Индии, если там введут запрет на поставки медикаментов из-за ситуации с пандемией коронавируса.
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