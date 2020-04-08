Нью-Дели, , 09:23 — REGNUM Диагноз «коронавирус» был подтвержден у 5194 человек в Индии. Об этом 8 апреля сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия страны.

По данным министерства, в стране зафиксировано 149 смертельных случаев от коронавируса. Вылечился 401 пациент.

Наибольшее распространение коронавируса в Индии произошло в штате Махараштра. Там заболевшими COVID-19 оказались 1078 человек. За прошедшие сутки в этом штате было зафиксировано 60 новых случаев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты примут ответные меры в отношении Индии, если там введут запрет на поставки медикаментов из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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