Умань, Украина, , 09:25 — REGNUM Хасидам не следует совершать паломничество в город Умань из-за коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении посла Израиля на Украине Йоэля Лиона, главного раввина Украины Моше Азмана, мэра Умани Александра Цебрия и главного раввина города Якова Джана. Документ опубликован на странице посольства Израиля на Украине в социальной сети Facebook.

«Тора предписывает нам оставаться как можно дальше от опасности. Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах», — сказано в документе.

Авторы обращения также отметили, что полиция следит за соблюдением режима самоизоляции и будет штрафовать нарушителей.

Напомним, ежегодно в Умань приезжают десятки тысяч ортодоксальных иудеев. В городе находится могила цадика Нахмана — основателя одной из ветвей хасидизма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Умани от COVID-19 скончался паломник. Заболевание также обнаружили у его жены и двух детей.

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