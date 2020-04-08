Умань, Украина, 8 апреля 2020, 09:25 — REGNUM Хасидам не следует совершать паломничество в город Умань из-за коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении посла Израиля на Украине Йоэля Лиона, главного раввина Украины Моше Азмана, мэра Умани Александра Цебрия и главного раввина города Якова Джана. Документ опубликован на странице посольства Израиля на Украине в социальной сети Facebook.
Авторы обращения также отметили, что полиция следит за соблюдением режима самоизоляции и будет штрафовать нарушителей.
Напомним, ежегодно в Умань приезжают десятки тысяч ортодоксальных иудеев. В городе находится могила цадика Нахмана — основателя одной из ветвей хасидизма.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Умани от COVID-19 скончался паломник. Заболевание также обнаружили у его жены и двух детей.
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