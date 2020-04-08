Москва, , 09:21 — REGNUM Самоизоляция из-за карантина по коронавирусу стимулирует жителей России чаще пользоваться ресурсами в интернете. За два месяца с 88% до 89% выросло число граждан, общающихся с друзьями и родственниками, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Увеличилась доля граждан, совершающих банковские переводы через интернет — с 72% в феврале до 78% в апреле. Граждане стали чаще использовать Рунет для обучения и самообразования — рост с 63% до 69%.

Также респонденты стали чаще смотреть кино, играть в игры, читать книги в сети — с 71% до 77%, получать госуслуги онлайн — с 57% до 60%, покупать товары длительного пользования (бытовую технику, мебель и пр.) — с 35% до 39% и продукты питания — с 24% до 26%.

Опрос проведен 5 апреля 2020 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по всей России в связи с распространением коронавирусной инфекции вводятся карантин и режим самоизоляции.

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