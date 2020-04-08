Рязань, , 09:24 — REGNUM Постановление о вводе карантина на территории села Заокское и села Коростово Рязанского района подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает региональный оперативный штаб. Ограничение необходимо в связи с обострением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в этих населённых пунктах.

По данным регионального Роспотребнадзора, число заражённых лиц в селе Заокское составляет 17,1% от общего числа зарегистрированных случаев. Это преимущественно люди, выезжавшие за пределы региона. В обоих сёлах имеется большое количество контактировавших с ними лиц.

Постановлением правительства Рязанской области жители населённых пунктов не должны покидать мест проживания, за исключением обращения за неотложной медпомощью, случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Один раз в три дня граждане могут дойти до ближайшего продуктового магазина.

Приостановлена деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, за некоторым исключением, к которым предъявляются специальные санитарные требования. В постановлении указаны представители органов, на которых ограничения не распространяются, оговариваются условия въезда и выезда в сёла.

Карантин установлен с 8 по 22 апреля 2020 года.