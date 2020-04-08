Кызыл, , 09:20 — REGNUM Для тувинских школьников весенние каникулы на этой неделе продолжились. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республики, на основании указа главы Тувы о режиме полной самоизоляции граждан, каникулы продлены до 12 апреля.

«С 13 апреля 2020 года общеобразовательные организации Республики Тува будут осуществлять электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий», — добавили в ведомстве.

Напомним, в большинстве регионов России школьники начали учёбу с 6 апреля в дистанционном режиме. Первый день сопровождался многочисленными проблемами, из-за которых многие учителя так и не смогли нормально провести занятия.

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