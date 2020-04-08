Биробиджан, , 09:37 — REGNUM В Еврейской автономной области опубликованы данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации оперативного штаба, под наблюдением медиков находятся 326 человек, контактировавших с больными или прибывшими из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.

«Больных трое, новых случаев заражения коронавирусом не выявлено», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО изолировали подъезд дома, где проживала девушка с подозрением на коронавирус.