Салехард, , 09:19 — REGNUM Памятку о коронавирусе на ненецком языке создали медики-волонтеры для коренных народов Ямало-Ненецкого округа, не владеющих русским языком. Об этом рассказала координатор регионального отделения «Волонтеры-медики» Айшат Нажмудинова.

В памятке приводится информация о путях передачи инфекции, методах профилактики, а также о симптомах заболевания, с которыми необходимо обратиться к врачу.

Как рассказала Нажмудинова, волонтеры ведут два проекта: «Переведи, волонтер-медик» и «Аптечка в тундру по оказанию первой помощи». В рамках первого проекта и выпущена памятка. По второму проекту волонтеры обучают коренное население оказывать первую помощь при различных травмах. Листовки с памятками волонтеры размещают в поликлиниках и отделах по делам коренных и малых народов севера.

Координатор регионального отделения волонтеров поделилась, что медики собираются также выпустить аналогичные памятки на хантыйском и кумыкском языках.