Антон Безносюк, 8 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Вступление
История о самых храбрых среди нас и самых крупных из простых людей
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1.
Надпись слева: «Иллюстрация борьбы Китая с эпидемией"Надпись справа: «Стремление домой»
Женщина в розовом: «Три года не была дома!"Мужчина у кассы: «Девушка, билеты до Уханя еще остались?»
2.
Плакат слева: «Благополучно добраться до дома встретить новый год с семьей"Надпись над дверьми: «Справочное бюро»
Пройдя через предновогоднее море пассажиров, предвкушение нового года становится все сильнее
Мужчина в куртке: «Из рода в род, из поколения в поколение не будет бед, пребудет счастье»
«Как гром среди ясного неба»
И тем не менее, все ходим под небом
Мужчина в белом: «Кхэ-кхэ! Жар, кашель, давление в груди, удушье, вот и все, как теперь встречать Новый год?..»
3
Мужчина в очках: «Новый коронавирус передается от человека к человеку, наденьте маски и реже выходите из дома»
По стоянию на 22 января в стране диагностирован 571 случай заражения новой коронавирусной пневмонией, 95 случаев средней тяжести и 17 летальных исходов
SARS-CoV-2: «Я подкрался незаметно…»
4.
Горы и реки умолкли
Вскоре город Ухань, оказавшийся в глазу бури, был закрыт. Будто поставленный на паузу, весь город впал в невиданную ранее тишину…
Дезинфектор: «Всего девять часов вечера, а кажется будто три часа ночи перед рассветом… Впервые вижу Ухань таким»
5.
На этот Фестиваль весны людям нужны маски на лица, гораздо сильнее, чем «красные конверты» *
*В Китае — в красные конверты кладут новогодние подарки (как правило, деньги). Фестиваль Весны — Китайский Новый год.
Помощь мчится со всех частей света
Маска в руке дающей: «Обычно вы меня игнорируете, а сегодня вы себе не можете этого позволить»
Мужчина в синем: «Деньги — это мелочь, человеческая жизнь — вот что ценно…»
Мужчина с ящиком: «Нужно спешить оправить, в Ухане не хватает необходимого»
6.
В условиях тяжелой войны с эпидемией, мы вновь ценим Китай за скорость. Вся страна производит в среднем 1343 лицевые маски в секунду; Гражданская авиация в среднем каждую минуту доставляет 46 единиц материалов для борьбы с эпидемией; Всего за 10 дней поднялись госпитали «Хошэньшань» и «Лэйшэньшань»…
7.
В ситуации эпидемии много простых людей сделало много непростых вещей. Их любовь расправила крылья и слетелась в героический Ухань
Мужчина с мешком: «Не стает денег, можно еще заработать, а если ничем не пожертвовать, то и на сердце тяжело»
8.
Священное воинство спустилось с небес
Мужчина в белой каске: «Наляжем, братья!"Мужик в синей каске: «Все, что касается эпидемии — не терпит отлагательств!»
9.
Смельчаки идут в поход
Медицинский персонал Уханя оказался поражен эпидемией. В Критический момент Народно-Освободительная армия Китая (НОАК) взяла на себя инициативу в борьбе с эпидемией
В канун Китайского Нового года ВВС НОАК отправили три транспортных самолёта Ил-76, которые служат уже долгие годы. Вылетев из Шанхая, Чунцина, Сианя, они доставили первую группу военных медиков в составе 450 человек вместе с полезными грузами в Ухань.
13 февраля в аэропорт «Тэньхэ» в Ухане прибыли 11 самолётов ВВС НОАК. Впервые тяжелый военно-транспортный самолет Xian Y-20 принял участие в невоенных операциях.
Во благо Родины святой отдать без сожаления жизнь свою! Эпидемия — и есть война, спасение жизни — тяжелей горы Тайшань
10.
Есть люди, которые идут на фронт, и, естественно, есть те, кто прикрывает тыл.
Простые борцы с эпидемией объединяют свои усилия, пока пролетариат обеспечивает самый надежный тыл.
Единство — великая сила
Мужчина с желтым баулом: «Начальник, разреши пройти в деревню, пожалуйста…»
Надпись на синем знаке: «Деревня на карантине. Контрольно-пропускной пункт»
11.
Полицейский с пирометром: «Товарищ, стойте смирно»
Врач: «Как только здесь закончим службу, завтра же поедем помогать в Ухань»
12.
Девочка: «Мама, ты когда вернешься?"Мать: «Деточка, мама болезнь прогонит и сразу же вернется»
Миряне облачаются в латы
13.
Полицейский: «Когда ты благополучно вернешься, я обещаю год выполнять работу по дому»
Надев белый халат, сокрушив Лоулань* верные сыны отечества, не забывайте вернуть мир
*древнее царство на Великом шелковом пути между Хотаном и Дуньхуаом, за оазис шла борьба между кочевниками и китайцами.
14.
Душевная доброта
Врачи с пациентом: «Впереди, расступитесь!"Мужчина в кепке: «Верь в наших врачей, отец обязательно справится!»
Врач 1: «За эти два дня еще 25 пациентам потребовалась искусственная вентиляция легких, есть еще 8 пациентов, которым требуется гемодиализ…»
Врач 2: «Кстати, пациенту на 5 койке уже провели тест на нуклеиновую кислоту?»
Врач 3: «Кажется, среди пациентов с подозрением на заражение все больше подтверждённых случаев, скоро палат не хватит»
15.
Мужчина на каталке: «Доктор, я не хочу умирать, я еще не нянчил внуков!"Врач: «Отец, не накручивай себе, все будет хорошо!»
Влюбленные у окна: — Дорогая, я скучаю по тебе— Давай, когда все закончится, мы с тобой поженимся!
16.
По призыву на миссию «Бороться за здоровье, оберегать жизнь» множество врачей попросились на фронт, без толики сомнения ринулись на поле боя, где нет ни дыма, ни пороха
Врач 1: «Мои кости скоро рассыплются!"Врач 2: «Держись!»
На карантине медики словно крутятся словно волчки. Окутанным защитным костюмами, очками и лицевыми масками, как за нерушимой стеной, стоит им сделать один маленький шаг, и тут же обливаются потом.
Весь день напролет их лица режет ножом тугая маска, а руки опухают до неузнаваемости. Их мускулы утомлены до бессилия, а сами они почти спят на ходу.
17.
Не щадя себя ради дела…
В борьбе с вирусом не на жизнь, а на смерть есть и те, кто, упав не смог подняться
К 17 часам 26 марта от нового коронавируса умерли 3293 человека. Многие за этой чертой, что продолжают день и ночь вести ожесточенный бой с эпидемией, пополнят это число несчастных.
18.
Каждый в ответе за судьбу отечества
На другом участке фронта мирская жизнь не утихает.
За эти дни «В душных стенах родства не признающие» превратились в образцовых сынов отечества
Мужчина с красной сумкой: «Отец, мы с Цуй Хуа пришли проведать тебя»
Дед: «А шо вы маски не надели? Что принесли, давайте сюда, а сами быстро дуйте домой!»
На этот Фестиваль Весны, услышав призыв Родины, китайцы отказались посещать родственников и друзей, честно сидя в засаде дома, поклявшись покончить с вирусом.
19.
Мужчина с пивом: «Братан, смотрю ты здоровенный, а пить не умеешь!»
Девушка с мобильным: «Проснулась, а праздники снова продлили на пять дней»
Чтобы убить время, многие люди решили не останавливаться ни перед чем.
Мужчина с удочкой: «Растить рыбу надо тысячу дней, а приготовить — одно мгновение»
18 февраля, впервые число выздоровевших превысило число заболевших
20.
Девушка: «Больше кушай, а то худой, как не свинья»
Мать: «Детка, позволь родителям на зимних каникулах поделать твое домашнее задание? Ребенок: «Конечно, я потом всю свою домашнюю работу вам отдавать буду!»
Женщина перед доской: «Петь песни перед друзьями, а свободой рукой решать уравнение!»
21.
Луч солнца в темном царстве
Пусть человечество — лишь песчинка во Вселенной. Но если оно соберётся воедино, оно сможет бросить вызов Солнцу и Луне.
Врач: «Мы наконец-то закрыли временный госпиталь!»
22.
Первый врач: «Мы не только верили, мы осуществили!"Второй врач: «Наконец-то этот день настал!»
К 25 марта в 31 регионе Китая, включая Синьцзянский производственно-строительный корпус, число зараженных новым коронавирусом сократилось до 3947 человек.
25 марта в провинции Хубэй еще 391 человек покинул госпитали, а число выписанных из больницы в общем достигло 61 201 человека.
Врачи: «Временный госпиталь, прощай и больше не появляйся!»
Мальчик: «Спасибо, тетенька медсестра!»
23.
Родная страна в добром здравии
Накопленная за долгую зиму воля к жизни, наконец-то расчистила путь грядущей весне, которая стала самым лучшим подарком.
Все эти дни 1,4 млрд китайцев провели вместе единым целым, заставив вирус бежать без оглядки. Эта часть земли постепенно возродила новую надежду…
После открытия города паренек-разносчик еды и курьер продолжат бегать туда-сюда.
Они словно капилляры города, связывают продавцов и жителей города, передавая им силу города, возвращая нашу жизнь в привычное русло
Курьер: «Брат, эпидемия еще не кончилась до конца, поэтому нужно продолжать носить маски»
Женщина в розовой маске: «Наконец-то снова можно получить свою посылку!»
Мужчина: «Спасибо, мальчик за твой труд!»
Женщина в синей маске: «Мама, сегодня вечером не готовь еду, на первом этаже октрылася самовар*, можно поесть там»
*Ресторан китайской традиционной кухни, где в одном котле варятся разные продукты, включая мясо, морепродукты, овощи и грибы
24.
Курьер пишет сообщение: «Доставщик прибыл, но не дают въехать во двор, будьте добры выйти забрать еду»
25.
Вся природа оживает весной
В марте все семьи Китая обновились с весной
Герои возвращаются с победой, вирус терпит одно поражение за другим.
Кругом распускаются цветы вишни, перед глазами вся жизнь обретает новые яркие краски
Потерпите еще немного и дождетесь, когда эпидемия окончательно отступит, а все хорошее вновь постучится в дверь