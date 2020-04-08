Казань, , 09:32 — REGNUM По данным на 8 апреля, в Татарии меньше чем за неделю в системе цифровых пропусков зарегистрировались более 560 тыс. жителей, количество выданных пропусков составило более 1 млн, сообщает администрация Казани.

Всего системой принято около 4 млн смс-сообщений. По-прежнему, большинство «отпрашивается» для выезда на дачу или возвращения с нее. Каждый четвертый житель оформляет пропуск для доставки родственникам продуктов питания или лекарств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, получить цифровой пропуск в Татарии теперь можно не выходя из дома. Для этого необходимо зайти на сайт covid19.tatarstan.ru, создать свой личный кабинет с указанием паспортных данных и номера телефона.

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