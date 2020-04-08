Канберра, , 09:08 — REGNUM Рост заражений коронавирусом, выявляемых австралийскими специалистами, составляет всего в 2% в день. Такой показатель является рекордно низким, сообщил министр здравоохранения Австралии Грег Хант 8 апреля в ходе пресс-конференции в Сиднее.

Он уточнил, что первое заражение коронавирусом подтвердилось в стране 25 января. С того дня было выполнено более 313 тыс. тестов на коронавирус, и в настоящее время рост числа положительных результатов составляет менее 2% в день вместо прежних 5%.

Это выводит Австралию на первые позиции в мире, сказал министр. Он сообщил также, что за истекшие сутки было выявлено 112 новых случаев. Это самый низкий показатель за три недели.

Всего в стране подтверждено 5 997 заражений коронавирусной инфекцией. Скончались 50 человек.

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