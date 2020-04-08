Петропавловск-Камчатский, , 09:25 — REGNUM Законодательное собрание Камчатского края внесло поправки в региональный закон «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Согласно изменениям, глава региона получает в случае ЧС дополнительные полномочия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в заксобрании региона.

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Согласно поправкам, глава региона получает право в случае введения режимов повышенной готовности или ЧС устанавливать обязательные к исполнению правила поведения для жителей и организаций. Также глава региона получает право, в случае введения правительством РФ обязательных правил поведения в стране, в случаях ЧС или повышенной готовности, устанавливать дополнительные правила.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Камчатки Владимир Солодов объяснил жителям региона, почему на Камчатке не вводится режим ЧС: для этого нет причин. В регионе подтверждено два случая COVID-19.