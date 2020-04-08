Тбилиси, , 08:56 — REGNUM В Грузии выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Информация об этом утром 8 апреля опубликована на сайте Stopcov.ge.

По новым данным, число случаев заражения увеличилось на 12, до 208. Из них в 46 пациенты вылечились, скончались трое. На карантине находятся 4674 человека, в стационаре — 362.

Как сообщало ИА REGNUM, к вечеру 7 апреля в Грузии количество заболевших COVID-19 выросло на 8, общее число случаев заражения достигло 196.

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