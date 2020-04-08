Пермь, , 08:51 — REGNUM В Пермском крае у главного врача онкодиспасера Максима Мезенцева федеральная лаборатория подтвердила коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова в Instagram.

Напомним, в конце марта региональный штаб по борьбе с коронавирусом заявил о том, что вирус у медика и его супруги не был выявлен.

«По мнению специалистов, путаница в результатах тестов (сначала показывали наличие инфекции, потом — ее отсутствие, сейчас — снова наличие) связана с тем, что вирус имеет особенность то проявляться, то затухать. Его природа до конца не изучена», — информирует Мелехова в Instagram.

В минздраве подчеркнули, что главврач и его супруга, у которой также выявлен коронавирус, давно изолированы и находятся в больнице.

Добавим, главный врач онкодиспасенра с женой в марте вернулись с заграничного отдыха. По данным информресурсов, медик проигнорировал карантин и вышел на работу. В результате на изоляцию были отправили десятки коллег врача.

На утро 8 апреля в Пермском крае 32 подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 23 пациента проходят лечение, шесть человек выздоровели. Из-за коронавирусу скончались трое.

Читайте ранее в этом сюжете: У главврача пермского онкодиспасера коронавирус не подтвердился