Якутск, , 09:17 — REGNUM В Якутии, исходя из состояния льда и погодных условий, ледовые переправы через реку Лену в направлении «Якутск — Нижний Бестях» федеральной автотрассы «Колыма» и «Вилюй» закроют в середине апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минтранспорта республики.

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«Сейчас на ледовых переправах ограничено движение транспорта до 20 тонн, с первой декады апреля грузоподъёмность будет понижена до 10 тонн. Закроют переправы 16 апреля», — пояснили министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ханты-Мансийском округе закрыли все ледовые переправы. На всех закрытых «зимниках» эксплуатирующими организациями создаются валы и насыпи, преграждающие выезд на лёд.