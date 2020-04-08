Тбилиси, , 08:57 — REGNUM Прогноз того, как будет развиваться в Грузии эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, 8 апреля сделал директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По мнению эксперта, пик заболеваемости в стране наступит через две или три недели. Тогда, как считает Церцвадзе, в день будет фиксироваться не более 100 случаев заражения коронавирусом, а общее количество заболевших будет в пределах 2000.

«В Грузии, по моему предположению, общее количество случаев не превысит 1000 или будет в пределах от 1000 до 2000, в то время как в других государствах, меньших, чем наше, это более 20 000, 30 000 и в некоторых местах более 100 000 и 200 000», — сказал медик журналистам.

Церцвадзе считает, что на спад эпидемия пойдет через полтора месяца. В целом он полагает, что Грузия из этого испытания выйдет с «минимальными потерями».

Стоит отметить, что в течение 7 апреля в Грузии было выявлено восемь случаев заражения коронавирусом. Их общее количество достигло 196.

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