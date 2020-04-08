Улан-Удэ, , 08:41 — REGNUM В Бурятии повысят зарплату врачам, медсёстрам и вспомогательному персоналу, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам главы республики Алексея Цыденова, у медиков будут стимулирующие выплаты в зависимости от федеральных коэффициентов.

«Под федеральные выплаты не попадает прочий персонал, который не относится к медицинскому. Мы это приняли на республиканский бюджет. Своим решением мы тоже повышаем», — отметил он.

Так, работающие в стационаре врачи получат доплату в размере, равному среднему доходу по республике, средний медперсонал — половину этой суммы, младший — 30%, а обеспечивающий получит прибавку в 20% от среднего дохода. Вынужденным жить в больнице из-за карантина работникам будет начисляться зарплата за время простого нахождения в учреждении.

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