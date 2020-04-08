Грозный, , 08:36 — REGNUM Власти Чечни организовали отправку машины с гуманитарным грузом в Ингушетию. Для оказания помощи в условиях борьбы с коронавирусом соседи поделились медицинскими изделиями и оборудованием для больниц, пишет ИА «Грозный-информ».

По словам министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова, ингушским медикам переправлены маски, средства индивидуальной защиты, противочумные костюмы и необходимое оборудование.

На заседании оперативного штаба глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что в сложный для всех период Чеченская Республика не должна забывать о своих братьях в Ингушетии и по возможности будет помогать не только медикаментами, но и продуктами питания.