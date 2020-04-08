Москва, , 08:41 — REGNUM Ещё неделя нужна для того, чтобы оценить результаты режима самоизоляции в Москве и других регионах России, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев. Так он ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом, фрагмент которого показал телеканал «Россия 24».

По словам вирусолога, разобщение людей должно продлиться ещё неделю, после чего его эффект будет виден, в первую очередь по Москве. Неделю спустя закончится инкубационный период коронавируса после начала разобщения, тогда специалисты поймут тренды и тенденции заболеваемости.

Кутырев отметил, что у коронавирусной инфекции есть особенность: у более чем 80% заразившихся заболевание протекает в лёгкой форме, у 15% приобретает тяжелые формы, а в 5% случаев — критические.

Главное, что бессимптомные носители обеспечивают передачу без клинических проявлений. Эта особенность влияет на всю ситуацию, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин объявил нерабочими последние дни марта, а затем — весь апрель. Такая мера призвана замедлить распространение инфекции.