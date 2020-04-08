Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Несколько десятков граждан России возвращаются на родину из Соединённых Штатов. Самолёт с российскими гражданами, пожелавшими покинуть территорию США из-за ситуации с пандемией нового типа коронавируса, вылетел 7 апреля из Нью-Йорка в Москву.

Читайте также: МИД РФ: возвращение граждан России на родину — вопрос не одного дня

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» должен прибыть в московский аэропорт «Шереметьево» в 15:10 мск 8 апреля. Известно, что регистрацию на рейс в аэропорту имени Джона Кеннеди прошло несколько десятков человек. Точная цифра не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, вывоз российских граждан из-за рубежа международными авиарейсами был приостановлен с 4 апреля в целях недопущения новых случаев завоза коронавирусной инфекции на территорию России. С 6 апреля России возобновила выполнение международных авиарейсов. В тот же день были совершены первые два рейса по маршрутам Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород.

Также по теме: Сотни граждан России застряли в аэропорту Дохи в ожидании вылета домой

Теперь вывоз туристов из-за рубежа будет осуществляться по специальному графику. Он будет формироваться на основании заявок, которые граждане могут подать через специальную форму на едином портале государственных услуг.

Напомним, накануне, 7 апреля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока недостаточно для выполнения даже одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат обратилась в МИД по поводу застрявших в Таиланде петербуржцев