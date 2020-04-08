Омск, , 08:29 — REGNUM В Омской области более двадцати небольших предприятий легкой промышленности перепрофилировались и начали изготавливать многоразовые гигиенические маски. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в региональном правительстве.

Маски изготавливаются как для организаций, так и для населения. Они пригодны для многоразового использования при условии стирки и паровой обработки.

В регионе уже изготовлено порядка 300 тысяч гигиенических масок из марли, бязи, хлопка, спанбонда и других материалов.

Также, по данным областных властей, аптечная сеть «Омское лекарство» закупила 400 тысяч одноразовых защитных масок для населения. Они должны поступить в аптеки в начале следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 8 апреля в Омской области подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции.

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