Тбилиси, , 08:41 — REGNUM Число выявленных случаев заражения в Грузии к концу недели может достигнуть 400, заявил 7 апреля журналистам глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы прогнозируем, что в конце этой недели у нас должно быть от 350 до 400 случаев инфицирования», — сделал прогноз Гамкрелидзе.

Он отметил, что апрель может стать сложным месяцем, в котором в течение каждой недели число заболевших COVID-19 будет удваиваться. Глава центра напомнил о важности соблюдения рекомендаций в этот период, особенно рекомендацию держать социальную дистанцию.

При этом, Гамкрелидзе не исключил, что распространение коронавируса в Грузии может происходить по другой модели, и рост уровня заболеваемости будет позднее.

Напомним, на вечер 7 апреля в Грузии было известно о 196 случаях заражения коронавирусом. В 46 из них пациенты выздоровели, 3 человека скончались.

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