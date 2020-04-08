Анадырь, , 08:33 — REGNUM Получателям пенсий на Чукотке выплаты за апрель сделают раньше срока.

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Это связано с принимаемыми мерами по предупреждению распространения коронавируса и с установлением нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля, сообщает ИА «Чукотка».

Те, кто получает пенсию на банковскую карту, деньги получат не позднее 9 апреля. Пенсионерам, получающим пенсию на почте, выплата будет произведена до 12 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года пенсионерам в Киргизии пенсии будут доставлять на дом сотрудники госпредприятия «Кыргыз почтасы», чтобы находящиеся в группе риска пожилые граждане не подвергались опасности заразиться коронавирусом.