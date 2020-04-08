Улан-Удэ, , 08:27 — REGNUM Пять лабораторий в Бурятии подключились к исследованиям на коронавирусную инфекцию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, каждый день они проводят до 700 тестов.

К настоящему моменту лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии республики провела более 6,2 тыс. исследований, проверив наличие нового вируса около 4,6 тыс. человек. С 28 к этой работе присоединились в лаборатории Противотуберкулезного диспансера, где обследовали почти 1,7 тыс. человек.

С 5 апреля тесты начали проводить сразу в трёх медицинских учреждениях — Республиканской клинической больнице, «инфекционке» и Центре по профилактике и борьбе со СПИД.

«Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве», — отметили в министерстве.

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