Барнаул, , 08:29 — REGNUM Жители Алтайского края, где выявлено уже почти 20 случаев заражения COVID-19, начинают нарушать карантинные требования. К примеру, в Барнауле это связано с тем, что раннее потепление спровоцировало ледоход на Оби, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ледоход на Оби Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Граждане, несмотря на предупреждение властей и полиции, стали в массовом порядке появляться на берегах реки, а также у речного вокзала. Судя по многочисленным фотографиям, размещенным в социальных сетях, лёд на Оби действительно тронулся.

Барнаул. Речной вокзал. Люди, несмотря на предупреждения, идут смотреть ледоход Цитата из видео

Аналогичным наблюдением в своем канале поделился депутат Алтайского краевого законодательного собрания Иван Мордовин («Единая Россия»):

«Судя по сегодняшним передвижениям жителей по Барнаулу, сложилось впечатление, что многие отменили для себя режим самоизоляции. Детские площадки заполнили родители и дети, по улицам гуляли не только молодежь, но и пожилые люди. С набережной отдыхающих горожан смогла убрать только полиция».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Алтайском крае был введён режим самоизоляции. Позднее губернатор Виктор Томенко внёс в законодательство поправки, ужесточающие данный режим.

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