Барнаул, 8 апреля 2020, 08:29 — REGNUM Жители Алтайского края, где выявлено уже почти 20 случаев заражения COVID-19, начинают нарушать карантинные требования. К примеру, в Барнауле это связано с тем, что раннее потепление спровоцировало ледоход на Оби, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ледоход на Оби
Ледоход на Оби
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Граждане, несмотря на предупреждение властей и полиции, стали в массовом порядке появляться на берегах реки, а также у речного вокзала. Судя по многочисленным фотографиям, размещенным в социальных сетях, лёд на Оби действительно тронулся.

Барнаул. Речной вокзал. Люди, несмотря на предупреждения, идут смотреть ледоход
Барнаул. Речной вокзал. Люди, несмотря на предупреждения, идут смотреть ледоход
Цитата из видео

Аналогичным наблюдением в своем канале поделился депутат Алтайского краевого законодательного собрания Иван Мордовин («Единая Россия»):

«Судя по сегодняшним передвижениям жителей по Барнаулу, сложилось впечатление, что многие отменили для себя режим самоизоляции. Детские площадки заполнили родители и дети, по улицам гуляли не только молодежь, но и пожилые люди. С набережной отдыхающих горожан смогла убрать только полиция».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Алтайском крае был введён режим самоизоляции. Позднее губернатор Виктор Томенко внёс в законодательство поправки, ужесточающие данный режим.

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