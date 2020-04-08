Ухань, Китай, , 08:25 — REGNUM Китайские власти открыли авиационное и железнодорожное сообщение с городом Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса в КНР, передает Центральное телевидение Китая.

Китайские телеканалы показали кадры оживленного города, выезд из которого открыли в ночь с 7 на 8 апреля. Полиция разблокировала все трассы, ведущие из города.

Отметим, перед открытием Уханя власти провели тщательную подготовку — дезинфицировали крупные объекты, в том числе аэропорт на площади 570 тыс. кв. метров. Движение поездов на въезд открыто с 28 марта.

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