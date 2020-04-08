Анкара, , 08:25 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа озвучил новые данные по распространению в стране коронавирусной инфекции. Об этом он 7 апреля рассказал во время пресс-конференции в Анкаре.

По его словам, за последние сутки в стране скончались еще 76 человек, в результате чего общее число погибших достигло 725 человек.

Коджа добавил, что общее число зараженных в Турции достигло 34 тыс. 109 человек, за сутки выявлено почти 4 тыс. новых случаев инфицирования.

Напомним, на сегодняшний день от коронавирусной инфекции в мире скончались свыше 82 тыс. человек, число зараженных приближается к 1 млн 500 тыс. человек.

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