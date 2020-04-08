Якутск, , 08:24 — REGNUM В 164 школах Якутии, где нет возможности организовать дистанционный процесс, обучение проводят очно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минобразования и науки республики.

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Обучение в школах проходит с соблюдением всех требований, санитарных норм и других необходимых условий.

Из 147 624 учеников, дистанционно обучаются 136 116 детей. В режиме онлайн — 110 326, в режиме офлайн — 25 709 детей, 7,8% — обучаются очно.

Более 17 тыс. студентов колледжей и около 20 тыс. студентов вузов продолжают образование дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, почётный житель Якутии, Герой Труда России Михаил Готовцев подарил учащимся Тандинской школы пять новых смартфонов для дистанционного обучения.