Омск, , 08:15 — REGNUM На утро 8 апреля в Омской области получают лечение 14 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Под наблюдением на дому находятся 2198 человек. С учёта снято 7922 омича.

12 человек находятся в обсерваторе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 апреля в Омской области также было подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции.

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