Улан-Удэ, , 08:14 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Бурятии выросло до 54-х. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за последние сутки выявлено 4 новых случая.

Круг контактных лиц превысил две тысячи человек. Все обследованы, у 8 из них есть подозрение на наличие инфекции. Тем временем, власти готовят новый обсерватор на базе реабилитационного отделения Детской республиканской клинической больницы в пригороде Улан-Удэ.

«Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 70 820 кв. м», — добавили в минздраве.

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