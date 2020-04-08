Москва, , 08:12 — REGNUM Семья с детьми в России будут оказаны дополнительные меры социальной поддержки. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребёнка положены семьям, у которых есть дети до трёх лет. Эту сумму они будут получать ежемесячно на протяжении трёх месяцев — в апреле, мае и июне.

За получением денег можно обратиться до 1 октября 2020 года. Обеспечить выплаты поручено Пенсионному фонду. Из указа следует, что эти суммы не будут учитываться в составе доходов семьи при предоставлении ей иных мер социальной поддержки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал ещё один указ, направленный на поддержку семей с детьми. Так, согласно документу, на детей в возрасте трёх-семи лет родители теперь получают ежемесячную выплату, сума которой составляет 50% от регионального прожиточного минимума. Подавать заявления на дополнительные выплаты на детей можно будет, начиная с 1 июля 2020 года. При этом рассчитываться они будут с 1 января текущего года.

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