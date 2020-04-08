Хабаровск, , 08:22 — REGNUM Пациентов с подозрением на COVID-19 экстренно доставят из отдалённого Ульчского района в Хабаровск. Их поместят в краевой инфекционный госпиталь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В больнице села Богородское Ульчского района с тяжёлой формой пневмонии и подозрением на коронавирус находятся 4 человека. За ними вылетит отдельный самолёт из краевого центра.

По поручению правительства края в Ульчском районе срочно составляют список контактов этих граждан, на случай, если диагноз COVID-19 у пациентов будет подтвержден. Все контактные лица обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае скончалась 77-летняя пациентка с COVID-19. У неё было множество сопутствующих заболеваний, включая онкопатологию. Количество зараженных коронавирусом в регионе выросло до 16 человек, четверо выздоровели.