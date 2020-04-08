Пермь, , 08:12 — REGNUM В Пермском крае проводятся проверки по двум фактам завышения цен на лекарственные препараты. Об это проинформировала глава краевого Управления Росздравнадзора Юлия Нефёдова на совещании, посвященном продовольственной безопасности и ценовой политике во время жесткого режима самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Нефёдова подчеркнула, что с 1 апреля ужесточили наказания для организаций, реализующих лекарства с нарушением законодательства. За завышение цен на лекарственные препараты должностным лицам грозит до 500 рублей.

Участники совещания признали существующий в аптеках дефицит антисептических средств, одноразовых перчаток и защитных масок. По словам представителей аптечных сетей, аналогичная ситуация складывается в целом по России. Кроме того, в регионе есть перебои с некоторыми противовирусными препаратами конкретных наименований, таких как «Эргоферон», «Арбидол», но в наличии всегда имеются аналоги.