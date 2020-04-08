Амстердам, , 08:09 — REGNUM 107-летняя Корнелия Рас с острова Гуре-Оверфлакке в Нидерландах, возможно, является старейшей жительницей в мире, которая выздоровела после заражения коронавирусом COVID-19. 6 апреля врачи объявили её выздоровевшей.

Женщина, недавно отметившая 107 день рождения, согласно информации местных СМИ, заразилась во время церковной службы в доме престарелых, где она проживает. В общей сложности во время службы заразились сорок человек, из которых десять скончались.

После заражения Рас была госпитализирована. Учитывая её возраст, врачи оценивали шансы на поправку как крайне низкие, однако 6 апреля её объявили выздоровевшей. Т. е. она является старейшим выздоровевшим пациентом в Нидерландах и, возможно, во всём мире.

Ранее сообщалось о поправившейся 101-летней женщине из г. Капелле-ан-ден-Эйссел. Через несколько дней появились сообщения о 103-летнем мужчине из г. Стеенберген, которого также удалось вылечить от коронавируса.