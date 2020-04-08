Рига, , 08:07 — REGNUM Латвийский Олимпийский Комитет (LOK) направил заявление в государственную полицию Латвии с просьбой проверить законность факта возможного проведения теннисного турнира Sky Tennis Exhibition Latvia во время действия режима ЧС. Об этом пишет портал Diena.lv.

В своём заявлении LOK указывает, что генеральный секретарь Латвийского теннисного Союза (LTS) Карлис Лейниекс запретил на время пандемии COVID-19 и режима ЧС проведение всех турниров. При этом никто за разрешением на проведение Sky Tennis Exhibition Latvia в LTS не обращался.

Отмечается, что в публичном пространстве находится информация о проведении в ближайшее время турнира, в котором примут участие известные латвийские теннисисты Максим Казиев, Даниэль Петров-Дукат, Артём Сурков, Дэвид Юкша, Арвис Берзиньш, Артур Кулибаба, Микелис Либиетис и Петерис Виноградов.

Представители LOK призывают полицию проверить информацию и установить ответственность организаторов и других лиц.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.