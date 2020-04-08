Челябинск, , 08:03 — REGNUM В Челябинской области ураганный ветер обесточил 15 населённых пунктов на территории шести муниципалитетов. Об этом сообщает компания «Россети Урал».

Сила ветра достигала 25 метров в секунду. Также отмечались дождь и мокрый снег. Кратковременное отключение электричества произошло в Саткинском, Сосновском, Юрюзанском, Красноаррмейском, Карталинском и Кунашакском районах, а также в Миасском городском округе. Всего без света оставались 13 573 человека.

Благодаря оперативным действиям энергетиков подача электроэнергии была быстро восстановлена. Последствия аварий ликвидированы.