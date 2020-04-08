Барнаул, , 08:00 — REGNUM В Алтайском крае составили рейтинг медийной активности депутатов Барнаульской городской думы. При помощи новостных агрегаторов ИА «ПолитСибРу» была подсчитана упоминаемость народных избранников в краевых и федеральных СМИ за март 2020 г. В итоге оказалось, что лидерами данного рейтинга стали двое экспертов ИА REGNUM.

Это депутат и директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев и руководитель фракции «Справедливая Россия» Оксана Молодых, которые заняли второе и третье место соответственно. Первый эксперт неоднократно высказывался о непростой ситуации, сложившейся на пивном рынке. Справедливоросс Оксана Молодых комментировала слова президента о снижении страховых взносов и поправки в федеральное законодательство, согласно которым продажа алкоголя в кафе и ресторанах, расположенных в жилых многоквартирных домах, будет ограничена. Также она обнародовала проблему с дефицитом лекарств для алтайских льготников.

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