Пермь, , 07:59 — REGNUM Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин охарактеризовал ситуацию с продовольствием в регионе как стабильную, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

На совещании с представителями торговли, правоохранительных органов и антимонопольной службы Махонин отметил, что Прикамье обеспечено запасами продовольственных товаров. «Координация органов государственной власти и представителей торговли позволяет сдерживать необоснованный рост цен на товары первой необходимости. На повышение цен будем реагировать четко и последовательно», — подчеркнул он.

Заместитель председателя краевого правительства Алексей Чибисов отметил падение спроса на товары длительного хранения (крупы, макароны) — на 40−60%. Ажиотажа нет. В условиях режима жесткой самоизоляции упал спрос на скоропортящиеся товары, например, молочную продукцию. «Это не очень хорошо, так как в нынешних условиях важно соблюдать сбалансированное питание. Все торговые сети и краевые сельхозпроизводители отмечают, что готовы в полном объеме удовлетворять потребности жителей Прикамья в товарах первой необходимости», — сказал Чибисов.

Представители торговых сетей также завили об отсутствии дефицита продовольствия и о том, что поставки товара осуществляются без сбоев.