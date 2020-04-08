Сингапур, , 07:56 — REGNUM Власти Сингапура приняли закон, запрещающий устраивать вечеринки и ходить в гости, из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает газета The Straits Times.

«Документ предоставляет правительству дополнительные возможности контролировать социальные контакты граждан, в том числе на частной собственности», — заявил глава минздрава Сингапура Гань Ким Юн.

При этом жителям страны разрешается посещать родственников, проживающих отдельно, для оказания им помощи.

Отмечается, что, согласно закону, нарушителям грозит штраф в размере 10 тысяч сингапурских долларов или лишение свободы на срок до шести месяцев. В случае повторного нарушения штраф и тюремный срок увеличиваются вдвое.