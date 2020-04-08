Амстердам, , 07:55 — REGNUM Национальный институт здравоохранения и окружающей среды RIVM в Нидерландах назвал пять условий постепенного ослабления карантинных мер. Условия содержатся в рекомендательной записке для правительства, которая оказалась в распоряжении Нидерландской телерадиовещательной корпорации.

По мнению RIVM, одним из условий смягчения карантинных мер должно стать снижение базового показателя репродукции до отметки ниже 1 в течение длительного времени. Кроме того, должна заметно снизиться нагрузка на систему здравоохранения. Далее RIVM в качестве условий называет наличие достаточного числа тест-наборов, возможностей для контактных исследований и средств для мониторинга хода эпидемии.

В целом рекомендации RIVM ориентированы на немецкий подход, который предполагает быстрое обнаружение пациентов с последующей их изоляцией и строгий карантин для всех контактов обнаруженных больных.