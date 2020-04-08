Ульяновск, , 07:52 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал верующих, которые скоро будут отмечать Пасху, «по возможности оставаться дома», так как «враг никуда не делся, инфекция продолжает распространяться». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил в своём очередном видеообращении.

Глава региона отметил, что в области «многие уже преодолели первоначальную растерянность, страх, начали приспосабливаться к ситуации, ведь жизнь не останавливается».

«Начинается дачный сезон, впереди — великие религиозные праздники. В этих условиях призываю всех вас к жесточайшему самоконтролю. Не будьте беспечными, враг никуда не делся. Инфекция продолжает распространяться. Все предписания и рекомендации остаются в силе», — подчеркнул Сергей Морозов.

Он отдельно обратился к верующим в связи с предстоящим празднованием Пасхи, напомнив, что власти не вводят запрет на посещение религиозных объектов:

«Но прошу вас всё-таки по возможности оставаться дома. Не допускайте массовых заражений, как это сейчас происходит в Израиле, где более 65% заболевших — ортодоксальные верующие. Или как недавно произошло в одной из российских областей, где коронавирус за несколько дней распространился сразу на несколько десятков человек. Все они оказались прихожанами местной баптистской церкви».

Напомним, православные будут праздновать Пасху 19 апреля, католики — 12 апреля.

Ранее Священный Синод РПЦ подчёркивал, что «недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих». Также отмечалось, что онлайн-богослужения собирают десятки и сотни тысяч просмотров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянске приостановили деятельность одной из церквей христиан евангельской веры: Бежицкий районный суд города признал местную общину виновной в нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. 7 апреля в Брянской области подтверждено 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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