Амстердам, , 07:44 — REGNUM Нидерланды заказали дополнительно 30 млн медицинских масок на мировом рынке. Об этом 6 апреля по местному телевидению сообщил министр здравоохранения Мартин ван Рейн. Предположительно этого запаса должно хватить на семь недель. Ван Рейн сообщил, что, по его данным, системе здравоохранения в настоящий момент требуется 4,5 млн масок в неделю.

Министр заявил, что его больше всего беспокоит вызов, который этот заказ ставит с точки зрения логистики. Он выразил беспокойство, получат ли Нидерланды заказанные маски вовремя. Поэтому в ожидании поступления заказанных масок он намерен увеличить производство в самих Нидерландах и улучшить распределение имеющихся масок.

Председатель правления роттердамской больницы имени Эразма Эрнст Кюйперс заявил, что чем больше будет заказано масок, тем лучше. При этом он подчеркнул, что население не обязано повсеместно носит маски. Ранее такую же рекомендацию дал Национальный институт здравоохранения и окружающей среды, следуя советам Всемирной организации здравоохранения.