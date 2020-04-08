Якутск, , 07:43 — REGNUM Почётный житель Якутии, Герой Труда России Михаил Готовцев подарил учащимся Тандинской школы пять новых смартфонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Усть-Алданского района.

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Михаил Готовцев уважаем и известен в Якутии как опытный животновод. Он сам учился в Тандинской школе.

Подаренные телефоны детям из многодетных семей необходимы для дистанционного обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, школьники и учителя России 6 апреля приступили к дистанционному обучению.