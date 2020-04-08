Кемерово, , 07:40 — REGNUM Государственные и частные клиники Кемеровской области на время режима «повышенной готовности» ограничили плановый приём во всех амбулаторных службах, в том числе ‑ и в центрах ЭКО.

Исключение — оказание помощи тем, у кого отсрочка может повлечь ухудшение состояния и представляет угрозу жизни и здоровью.

Министерство здравоохранения Кузбасса подчёркивает, что вводя такие меры, руководствовалось рекомендациями Всемирных организаций, имеющих отношение к репродуктивной медицине.

«Рекомендации основаны на имеющихся научных данных о том, что COVID-19 может приводить к значительной заболеваемости и смертности даже среди молодых людей, а также оказывает неизвестные пока эффекты на беременность и здоровье новорождённых, — уточнили в региональном минздраве. — Следует также учесть, что препараты, применяемые в лечении тяжелых форм заболевания, противопоказаны при беременности».